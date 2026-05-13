お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢が１３日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。居酒屋でイジってきたサラリーマンに対する、相方・内間政成の返しをたたえた。真栄田は内間と居酒屋に行ったといい「昨日居酒屋で、ダメージジーンズを履いた内間に、『ホームレスですか？』といじって来たサラリーマンに首をふって笑顔で『ホームあり』と返した内間」とその時の様子を再現した。その上で「プロをなめるなよ」とつづり、内間の