プレックスは、『秘密戦隊ゴレンジャー』より「バイナルアーカイブスプロジェクト ポピー復刻版せいぞろい秘密戦隊ゴレンジャーハリケーンセット」(21,780円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月13日12時より予約を受け付ける。2026年10月発送予定。2026年10月発送予定「バイナルアーカイブスプロジェクト ポピー復刻版せいぞろい秘密戦隊ゴレンジャーハリケーンセット」(21,780円)○