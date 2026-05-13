地元・神戸で会見、お相手は同い年の一般男性フィギュアスケート女子の坂本花織（シスメックス）が13日、地元の兵庫・神戸市内で引退会見に出席した。26歳で現役生活に別れを告げた会見。その最後に、突然の結婚発表を行った。5月5日に一般男性と入籍したという。報道陣も寝耳に水の様子で、会見場は騒然。祝福の拍手に包まれた。涙のVTR、時折笑いも起きた質疑応答に続き、恩師・中野コーチらのサプライズ登場。坂本の引退会