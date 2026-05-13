脚のラインを気にせず、パンツスタイルでカッコよく決めたい！ そんな人にぴったりのアイテムが、【GU（ジーユー）】から登場！ 今回は、スタッフのNatsukiさんが「リアルに3色買いした」というスウェットパンツをご紹介します。ワイドシルエットで楽ちんおしゃれが叶いそうなので、ぜひ春夏コーデの相棒にして。 旬のバギーシルエットでサマ見え & 体型カバー 【GU】「パフスウェッ