筆者の実体験です。親戚の集まりで、夫のひと言をきっかけに“料理をしない嫁”だと責められてしまった私。当の夫は知らん顔。帰宅後に聞いた言い訳に、私は本当の怖さを感じました。 夫のひと言で責められた私 親戚の家に家族で集まった日のことです。食事の準備では、私は母や叔母たちと一緒に料理や配膳をしていました。夫は親戚の輪の中で、お酒を飲みながら談笑していました。 準備を終え、やっと食卓についた途