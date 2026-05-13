ロングセラーとして、長年愛され続けているハイブランドの名品。大人カジュアル派のスタイリスト・佐藤かなさんが愛用しているものは、果たしてどんなもの？ 「娘たちに譲り渡せるロングセラーを選ぶようになりました」 「最近、初めて衝動買いを経験しましたが（笑）、基本的には憧れの気持ちを抱きながら、その時がやってきたらワードローブとして取り入れるスタンスです」とかなさん。「年を重ねる