吉本新喜劇に所属する俳優の西川忠志が12日、自身のインスタグラムを更新。舞台の合間に休息する姿を披露した。 【写真】腕が太っ！トレーニングの効果がうかがえます 「初日」と書き出し、「いやー５月ですが既に夏日で街は半袖での方も沢山いらっしゃいますねそういう僕もですが」と投稿。 「そんな本日！なんばグランド花月・吉本新喜劇公演酒井藍座長週の初日３回公演でした‼」と記し、「初