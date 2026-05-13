俳優の山崎賢人（※「崎」は正式には「たつさき」）が12日、都内で開催された「ウブロ ビッグ・バン リローデッド」ローンチイベントに出席。俳優人生におけるターニングポイントを明かした。【写真】『キングダム』1作目当時の写真と現在の山崎賢人「ウブロ」はスイスの高級時計ブランド。2025 年、「ビッグ・バン」誕生20周年という節目を経て、2026年4月、ムーブメントの精緻な構造美を堪能できるオープンワーク仕様の「ビ