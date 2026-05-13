３、４月度「大樹生命月間ＭＶＰ賞」が発表され、パ・リーグ野手部門で近藤健介外野手が受賞した。２４年６月度以来、４度目の受賞となった。近藤の３、４月の成績は全試合に出場して、打率２割９分２厘、２６安打、６本塁打、１９打点。長打率５割６分２厘、出塁率４割２分５厘はリーグトップだった。ＷＢＣ日本代表では１３打数無安打の大不振だったが、レギュラーシーズンでは開幕から天才打者ぶりを発揮した。「ＷＢＣから