阪神・佐藤輝明内野手（２７）が１３日、３、４月度「大樹生命月間ＭＶＰ賞」を受賞した。２０２３年９、１０月度以来、自身３度目。「しっかり準備ができていたと思いますし、いろんな方にサポートしてもらったので、そのおかげと思っています」と、周囲の関係者への感謝を述べた。３、４月で計２７試合に出場して１０１打数３８安打の打率３割７分６厘、７本塁打、２５打点。持ち前の長打力に加えて確実性が飛躍的に向上して