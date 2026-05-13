阪神・高橋遥人投手が１３日、３、４月度「大樹生命月間ＭＶＰ賞」を初受賞した。プロ９年目で初の開幕ローテ入りを果たした左腕は、４試合に先発して３完封するなど、３勝０敗、防御率０・２７の圧巻の成績をマーク。会見で「選んでいただいて、すごく光栄で、本当にうれしいです」と笑みをこぼした。印象に残っている試合には、今季初登板を完封で飾った３月２８日の巨人戦（東京Ｄ）を挙げた。「今シーズン初めての試合