セ、パ両リーグは１３日、３・４月度「大樹生命月間ＭＶＰ賞」を発表し、パ・リーグの投手部門では、西武・平良海馬投手（２６）が受賞した。右腕は同賞初受賞となった。３・４月は５試合に登板して２勝０敗、防御率０・４９の成績。今季初登板となった３月２９日・ロッテ戦（ＺＯＺＯ）では、ロッテ打線を散発５安打に抑え、自身プロ初完投を自身初完封勝利で飾った。会見に臨んだ平良は、「取ったことがないのでうれしかっ