セ・パ両リーグは１３日、３・４月度「大樹生命月間ＭＶＰ賞」を発表し、セの投手は阪神・高橋遥人投手、セの打者は阪神・佐藤輝明外野手が受賞した。パの投手は西武・平良海馬投手、パの打者はソフトバンク・近藤健介外野手が選出された。高橋は４試合で３完封勝利を挙げるなど３勝０敗、防御率０・２７と圧巻の成績を残した。４月までの３完封は、球団では１９４３年の若林忠志以来８３年ぶりの快挙だった。佐藤は２７試合