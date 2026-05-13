フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪銀メダル、世界選手権金メダルの坂本花織（シスメックス）が１３日、神戸市内で引退会見を行った。最後のフォトセッションでは司会者から「坂本花織さんといえば、アレですよね。いつものをお願いしたいと思います。いつもの、例のアレを撮りますので…」をうながされ、セルフィーを撮影。報道陣や会場のスタッフが集まり、坂本は「いきま〜す。ハイチーズ！」とスマホを手に