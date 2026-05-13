元乃木坂４６の女優・山下美月の夏らしいコーディネートに、ファンが沸いている。１３日までにインスタグラムで「かわいい点心を食べた日」とつづり、夏らしさを感じさせる水色のニットカーディガン姿で料理を楽しむ様子をアップした山下。かわいらしく彩られた料理の写真を添えた。この投稿にＳＮＳ上では「可愛すぎる！綺麗すぎる！美人！」「ご飯食べに店入って、こんな爆美女いたら飯どころじゃない」「いや。美しすぎん