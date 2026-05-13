東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が13日、自身のXを更新し、マクドナルドのメニューを食べながら株価チェックしたことを報告した。【画像】気になる！株価チェックした銘柄＆ケタ違いの含み損出した水谷隼の保有株定期的に株やFX取引について報告している水谷は今回、「ロンドンで何回もハンバーガー食べてきたのに、帰ってきて速攻マック」と写真を投稿。マクドナルドを満喫している様子で、