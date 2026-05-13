JR五反田駅近くの路上で、ライバルの飲食店の客引きの男性を「事務所に連れて行く」と脅し、暴行をしたとして4人が逮捕されました。警視庁によりますと、飲食店経営者の高橋宏典容疑者ら4人は去年、東京・品川区のJR五反田駅近くの路上で、ライバル店の客引きをしていた男性5人を取り囲み、「事務所に連れて行くから責任とれ」と脅し、暴行を加えた疑いがもたれています。高橋容疑者らが因縁をつけたことをきっかけに、最後は関係