ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子銀メダリストの坂本花織（26＝シスメックス）が13日、神戸市内で引退会見を行った。一番苦しかったシーズンを質問された坂本は「2019〜20シーズン」と回顧。初めてのオリンピックだった平昌五輪の翌シーズンで「（代表入りが）まぐれだとは思ってほしくなくて。一生懸命オリンピアンとして頑張るっていう1年だったので。それプラス日本で世界選手権もあったので、自分の中では凄