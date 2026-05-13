タレント若槻千夏（41）が12日深夜放送のテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」に出演。バラエティー番組における本当の女性“裏ボス”タレントの実名をあげた。この日、同番組では陰で仕切るタイプを意味する「裏ボス」についてのトークを展開。その中で、バラエティー番組で裏ボスなのかどうか聞かれた若槻は「全然」と否定。「“この人裏ボスですよ”って言われているだけだよ。雇われ社長と一緒だよ。なんにもない。“