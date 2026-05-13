新潟県警は12日、東京都に住む無職の女（35）を特殊詐欺の疑いで再逮捕しました。警察によりますと、女は去年8月から9月までの間に、東京都に住む中国籍の無職の男や何者かと共謀して、SNSの広告を見て接触してきた愛媛県に住む男性（60代）に対し、暗号資産をだましとった疑いがもたれています。女らはメッセージアプリのLINEを使用し、証券会社の社長やアシスタントを名乗り、暗号資産を運用する事実はないのに、あるよう