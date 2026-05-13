ナチュラルフード・コーディネーターの茂木奈央美です。切れてるカツオのたたきを使って、楽ちんカルパッチョ！新玉ねぎと香味野菜をたっぷり使用し、めんつゆとレモンを合わせました。さっぱりなのに、コクのある和風ソースで、ごはんにも合います。この時期に嬉しい、爽やかメニューのレシピをご紹介します。【詳細】他の記事はこちら新玉ねぎとカツオのレモンカルパッチョを作るのにかかる時間約15分新玉ねぎとカツオのレモンカ