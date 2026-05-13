TCLは、ドラム式洗濯乾燥機『TW-DVK10A』を5月11日に発売した。 【画像あり】狭いスペースでも対応できるコンパクト設計 本製品は、幅600mm×奥行615mm×高さ865mmのコンパクト設計を採用しながら、洗濯10kg／乾燥5kgの大容量に対応するドラム式洗濯乾燥機。マンションや限られたランドリー空間にも設置しやすく、日本の住環境に配慮したサイズ感を実現したという。 機能面では、液体洗剤・柔軟剤の自動投入