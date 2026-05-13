NHK連続テレビ小説『風、薫る』第33話では、看護がなんたるかを学んだりん（見上愛）が理想と現実の間で揺れ動くさまが描かれた。 参考：『風、薫る』第34話、りん（見上愛）が帰宅した際に偶然シマケン（佐野晶哉）と再会する りんが受け持った患者・園部（野添義弘）は、安静にしていて欲しい手術直後にもかかわらず、自分でトイレに行き、傷口に触れようとするのでりんが注意すると逆に怒鳴られてしまった。うまくコミュ