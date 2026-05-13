暑い季節のお出かけに欠かせないネックリング。ただ、冷たさが持続しにくいのと、着け心地が気になることも…。肌当たりが良く、ちょうどいい冷たさが持続してくれたらいいな〜と思っていたところ、セリアで良い商品を発見しました！ネックリングの冷たさを持続させてくれる便利なカバー。早速レビューをお届けします！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：リング状保冷剤用 冷たさ持続カバー価格：￥110（税込）サイズ（約）