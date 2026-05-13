ダイソーのロケット型メイクチップが想像以上に優秀でした！5つのチップが1本に連結されたロケット鉛筆のような構造で、アイシャドウのベースから締め色までこれ1本で完結。色が混ざらず、キャップもできるので衛生的。ポーチも汚れにくいのが嬉しいポイントです。チップはもっちりしていて粉含みも抜群です。詳しくチェックしていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ロケット型メイクチップ（太いタイプ）価格