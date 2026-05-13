ダイソーでちょっと珍しい商品を発見。水に濡れても破れない、とてもタフな単語帳です！お風呂タイムに勉強できたらいいなと思って購入してみたのですが、想像以上に優秀で驚き…！金具を一切使用しておらず、錆びに強いのも嬉しいポイントです。お高いのでは…？と思いきや、なんと100円でコスパも抜群ですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：耐水単語帳（NCS、ピンクパープル＆エンパイアブルー、60枚）価格：￥110（