退役が進む「ニミッツ級」と空母不足の危機アメリカ海軍は2026年5月12日、ジェラルド・R・フォード級原子力空母の5番艦「ウィリアム・J・クリントン（艦番号CVN-82）」の調達計画を、当初の2030会計年度から2029会計年度に前倒しすると発表しました。【画像】これがステルス戦闘機F-35Cマシマシの次世代空母ですこれに伴い、事前調達費用として42億ドル（約6600億円）の予算を要請しています。なぜアメリカ海軍は、新型空母の