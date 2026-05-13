俳優の川崎麻世が12日に自身のアメブロを更新。ゴールデンウィーク中の禁酒による成果を報告した。この日、川崎は「GWに入ってから髭は剃らずにいたが妻には評判が悪かったので昨日剃りました」と明かし「GWは禁酒して早寝早起きで体をリセットする目的を決めていて昨夜は9日振りに酒を飲みましたよ」と9日ぶりに飲酒したことを報告した。続けて、友人で人気ロケ弁『オーベルジーヌ』の創業者と乾杯したといい「9日振りに酒を飲む