グーグルは、新しい3D絵文字コレクション「Noto 3D」を発表した。2026年後半からGoogleの各サービスで利用できるようになる。 一部の Noto 3D絵文字 「Noto 3D」は、フラットになりがちなデジタル上の感情表現に「物理的な質感」や「重み」を与えることをコンセプトに開発された。単にメッセージを受け取るだけでなく、そこに相手の存在を感じさせるという違いを表している。 同社は発表の中で