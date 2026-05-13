タレントの辻希美が12日に自身のアメブロを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの可愛らしい行動に癒されたことを明かした。この日、辻は「今日もお弁当作りからスタートです」と報告し、作った弁当の写真を公開。「もうレパートリーがなくなりつつありますが、昨夜のスコッチエッグで」とメニューについて説明した。続けて、夢空ちゃんについて「鏡の夢と出会い…不思議な気持ち？？に笑」とつづり、鏡に映る自分にキスをする姿を公