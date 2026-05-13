フィギュアスケートの坂本花織選手が共に戦い、同時期に現役引退となったりくりゅうペアについて語りました。13日坂本選手の現役引退会見が行われ、21年におよぶ競技人生に幕を下ろしました。時を同じくミラノ・コルティナ五輪で団体で共に戦い銀メダルを獲得した三浦璃来選手と木原龍一選手も今シーズンで現役引退を発表し、4月28日に会見を行っていました。坂本選手とりくりゅうは競技以外でも仲が良く、りくりゅうの拠点である