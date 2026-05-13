ニュースのその先を考える記者解説。13日のテーマは「AI動画が子どもの脳に悪影響？」。ニューヨーク支局・櫻茜理記者の解説です。■YouTube毎日利用2歳未満35％、2歳〜4歳で51％問題点も指摘ニューヨーク市内ではここ数年、子どもたちがスマートフォンなどで動画を見ている光景をよく目にします。――日本でも、電車の中などでよく見かけます。シンクタンクがアメリカの保護者を対象に行った調査によると、中でもYouTubeを毎