なにわ男子の道枝駿佑が１３日、都内で韓国のスキンケアブランド「ｎｕｍｂｕｚｉｎ（ナンバーズイン）」初ＴＶＣＭ発表会に出席した。肌の調子にちなみ、「最近最高にキメた日」を問われた。「グループでの活動が増える時期なんですけど、メンバーと一緒にいると楽しくて。ついついボケちゃったりもするんですけど、それでメンバーが笑ってくれると今日調子いいなって思えますね」と裏話を披露した。メンバー仲についても言