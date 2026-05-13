ケンタッキーダービーで５着に健闘したダノンバーボン（牡３歳、栗東・池添）が、膝を骨折していることが判明した。１３日、池添師が明らかにした。池添師は「ケンタッキーダービー後に膝の骨折が判明しました。日本に帰国後も確認のレントゲンを撮り、競馬学校での検疫を終えたので、このまま北海道の社台クリニックで復帰に向けての骨片除去手術となります。復帰時期は手術の結果や、その後のリハビリなどがあるので未定です