２０２４年３月にテレビ東京を退社した福田典子アナウンサーの息子とのやりとりが反響を呼んでいる。福田アナは１３日までに自身のインスタグラムを更新。「今朝の話。『ママが明日しんじゃったら悲しいから、思い出の写真撮ろう』って言われて撮った写真。」と書き出し、息子とのツーショットを投稿。「普段、『だいきらい！』と言われたときに、『もしママが明日いなくなっちゃったら、絶対に“言わなきゃよかった”って思う