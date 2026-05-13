俳優の内山理名が１２日、テレビ朝日系「夫が寝たあとに」で、夫の俳優・吉田栄作からのプロポーズについて明かした。内山は２１年１１月２１日に吉田と結婚。昨年９月に第１子が誕生している。藤本美貴と横澤夏子はプロポーズに興味津々。内山は「多分、向こうはちゃんと（プロポーズをすると）決めていてくれたが、家でご飯を食べていて私は酔っちゃったみたいで寝ちゃって」と振り返った。どうやら吉田は内田を「外に連れ