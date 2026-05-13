毎日放送（MBS）は13日、JRN・JNN系列の優れたアナウンサーに贈られる「第51回JRN・JNNアノンシスト賞」で3人のアナウンサーが優秀賞を受賞したと発表した。【画像】「JRN・JNNアノンシスト賞」を受賞した大村浩士アナウンサー「ラジオ・スポーツ実況部門 優秀賞」では、2025年10月2日放送の『MBSベースボールパーク 阪神vsヤクルト25回戦（シーズン最終戦）』を担当した井上雅雄アナウンサー、「テレビ・スポーツ実況部門 優