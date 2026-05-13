藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。5月12日（火）の同番組には、内山理名がゲスト出演。内山は43歳で第1子を出産し、現在生後6カ月になる娘の寝かしつけテクニックを明かした。【映像】夫・吉田栄作との間に生まれた長女＆内山理名の仲睦まじい2ショット内山は2021年に13歳年上の吉田栄作と結婚し、2025年に第1子となる長女を出産。今回は「新米ママ内山理名 生後6カ月発表会」と題して