フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪銀メダル、世界選手権金メダルの坂本花織（シスメックス）が１３日、神戸市内で引退会見を行った。引退してやりたいことを問われた坂本は「割と現役の時からやりたいことはやってきたし、食べたいものも比較的みんなに比べたら食べてきた方なので、特にこれを食べたいっていうのはあんまりなくて」と言いつつも、「お母さんの作ったコロッケ」をあげた。「引退して一番何が食