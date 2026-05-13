落語家の桂文珍（７７）が１３日、大阪市のなんばグランド花月で「吉例８８第四十四回桂文珍独演会」（８月８日、同所）の概要発表会見を行った。春風亭小朝（７１）をゲストに迎え、文珍は桂米朝さんから教わった「帯久」をトリで演じる。大阪松竹座のさよなら公演でも上演された「星野屋」、新作落語「ナム２アル２（ナムナムアルアル）」の３席を予定。「ナム２−」は「フィジカルＡＩを使ったロボ坊主が雇われまして、お