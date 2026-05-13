◆ファーム・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１３日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人はファームリーグ・ＤｅＮＡ戦のスタメンを発表した。先発は育成３年目・園田純規投手。前回登板となった５日の同・ハヤテ戦（ちゅ〜るスタジアム清水）では完封勝利を挙げた。３勝目を目指してマウンドに上る。ＤｅＮＡの先発は藤浪。ドラフト４位・皆川岳飛外野手（中大）が「２番・右翼」、同５位・小浜佑斗内野手（沖縄電力）が「３番・