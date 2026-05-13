『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが5月13日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】 「使用期限が切れた熊よけスプレーは中身が入ったまま廃棄すると作業所で事故が起こることがあります」【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは「これから新しい熊よけスプレーを買う方が多いと思いますが、使用期限が切れた熊よけスプレーは中身が入っ