プレミアリーグのプロ審判協会（PGMOL）の会長であるハワード・ウェブ氏が、ウェストハムとアーセナルの一戦でウェストハムの同点ゴールが取り消された判定に言及した。12日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。プレミアリーグ第36節が10日に行われ、ウェストハムとアーセナルが対戦。83分にレアンドロ・トロサールが決めたゴールが決勝点となり、1−0でアーセナルが勝利を収めた。しかし、この試合では試合