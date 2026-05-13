SF映画の金字塔『ブレードランナー』の世界を体験できる没入型エンターテインメント『Blade Runner: The Immersive Experience』が、2027年より北米の複数都市で展開されることがわかった。Behaviour InteractiveとPHI Studioが。 本企画は、『ブレードランナー』のIP権利を保有するAlcon Entertainmentとの協力により製作されるもの。発表によると、来場者をディストピア的な世界へと誘うマルチ