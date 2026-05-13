『スター・ウォーズ』とビックリマンチョコのコラボレーションが、約10年ぶりに復活だ2026年6月2日（火）より「スターウォーズ／ビックリマンチョコ＜マンダロリアン＆グローグー＞」が東日本先行で発売される。 2015年の『スター・ウォーズ／フォースの覚醒』時にファンの間で話題を集めた嬉しいコラボレーションが再び。今回は5月22日公開予定の映画『