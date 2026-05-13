トム・クルーズ主演の傑作スカイ・アクション『トップガン』（1986）より、公開40周年を記念した「『トップガン』40th アニバーサリースチールブック仕様４Ｋ ＵＨＤ ＋ ブルーレイ セット」が2026年7月3日より発売される。 公開40周年を記念したスチールブック仕様による特別版。TV版吹替は、初回放映時ノーカットのゴールデン洋画劇場版（1989）と、放映時にカットされた