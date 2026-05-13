【「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」コラボレーションアイテム】 先行予約受付中 5月19日 発売（店舗） 価格：1,200円～ グラニフは、「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」とコラボレーションしたアイテムの予約受付を同社のオンラインストアにて開始した。価格は1,200円から。なお店舗での発売は5月19日の予定。 今回、テレビアニメ「攻殻機