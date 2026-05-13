安定感ある投球ができずに周囲を心配させている佐々木朗希投手（２４）に対し、編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏が「長期育成計画」を明かしている。ローテで２年目の飛躍を期待させながらもここまで７試合で１勝３敗、防御率５・８８。すべての試合に失点し、うち６試合で被弾。６イニングまで投げたのも１試合に過ぎない。物足りない内容にマイナー降格や不要論なども米メディアで飛び交う中、フリードマン氏は「我