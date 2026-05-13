NCTのジェヒョンが、軍白期を感じさせない圧倒的な人気を証明した。5月13日、所属事務所SMエンターテインメントは「6月6日・7日の2日間、ソウル・蚕室室内体育館で開催される『JAEHYUN FAN-CON TOUR ‘Mono’ in SEOUL』のチケットは、予約開始と同時に全席完売となった」と発表した。【写真】凛々しい…ジェヒョンの軍服SHOTこれによりジェヒョンは、約1年8か月ぶりとなる単独公演で再び“全席完売”の記録を達成した。彼は、2024