元Wanna Oneのパク・ジフンが、俳優としてさらなる快進撃を見せている。映画に続き、主演ドラマも好調な滑り出しだ。【写真】パク・ジフン、ファンに謝罪「スキンシップを…」Disney+でも配信中のドラマ『伝説のキッチン・ソルジャー』が、放送2話目にして韓国での視聴率6％を突破した。5月13日、視聴率調査会社ニールセンコリアによると、前日12日に公開された『伝説のキッチン・ソルジャー』第2話は、韓国全土の有料放送世帯調べ